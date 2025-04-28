كرة سلة - الأهلي يضرب موعدا مع الزمالك في نصف نهائي الدوري.. والاتحاد ينتظر

حقق الأهلي الفوز على هليوبوليس بنتيجة 76-69 في المباراة الثالثة لربع نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

الفوز الثالث على التوالي للأهلي حسم تأهله إلى نصف النهائي.

وفاز الزمالك على المصرية للاتصالات بنتيجة 78-63، وهو الفوز الثالث للأبيض أيضا.

بذلك يلتقي الأهلي والزمالك في نصف النهائي.

على الجانب الآخر تغلب الاتحاد السكندري على سموحة للمرة الثالثة بنتيجة 88-78.

وبذلك ينتظر الاتحاد الفائز من سبورتنج والجزيرة.

وفاز الجزيرة بمباراتين مقابل مباراة حتى الآن، وتقام المباراة الرابعة غدا الثلاثاء.

وكان الاتحاد اختتم منافسات مرحلة المجموعة بدوري السوبر في صدارة الترتيب بعد الفوز على الأهلي في المباراة الختامية.

الاتحاد تصدر بينما حل الأهلي ثانيا، ولذلك ابتعد الفريق السكندري عن مواجهة كل من الأهلي والزمالك حتى المباراة النهائية.

وتقام الأدوار الإقصائية بنظام Best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يحسم تأهله لنصف النهائي.