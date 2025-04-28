انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 7-15 (3) الترجي.. نصف نهائي بطولة إفريقيا

يلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في نصف نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.

واستطاع الأهلي تحقيق الفوز على النصر الليبي 3-0 ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

وكان الأهلي تغلب في المجموعات على كل من الفتح الرباطي المغربي ونيمو ستارز الأوغندي والحرس الجمهوري الكونغولي وكاستل الجزائري والخدمات الكيني.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لبطولة إفريقيا برصيد 16 لقبا وبفارق 10 ألقاب عن الصفاقسي التونسي أقرب منافسيه.

ونجح الأهلي في تحقيق اللقب في آخر 5 مشاركات شارك بهم في البطولة بينما غاب الفريق عن نسختي 2021 و2023.

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نهاية الشوط الخامس: الأهلي 7-15 الترجي

10-6

9-5

9-4

8-4 للترجي

5-2 للترجي

2-2

نهاية الشوط الرابع: الأهلي 25-23 الترجي

23-19 للأهلي

20-16

3-0 للأهلي

نهاية الشوط الثالث: الأهلي 25-18 الترجي

22-17

22-16

20-14 للأهلي

12-10

6-4 للأهلي

نهاية الشوط الثاني: الأهلي 18-25 الترجي

23-18

23-17 للترجي

15-11

4-9 للترجي

نهاية الشوط الأول: الأهلي 21-25 الترجي

23-21

23-20

22-20

21-19

21-18 للترجي

7-5 للأهلي

بداية المباراة

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