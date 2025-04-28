بعد حالة الإغماء.. راحة إجبارية لـ مؤمن شريف لاعب مصر للشباب

قررت اللجنة الطبية ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما برئاسة محمد أبو العلا خضوع مؤمن شريف لاعب منتخب مصر للبروتوكول الطبي في حالات إصابات الرأس وإراحته 6 أيام.

جاء ذلك بالتنسيق مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني للشباب برئاسة محمد أكمل ومحمد محروس أخصائي العلاج الطبيعي.

ويأتي ذلك بعد تعرض شريف للإغماء في مباراة المنتخب أمس الأحد أمام جنوب إفريقيا في افتتاح البطولة باستاد القاهرة.

وتعرض مؤمن شريف لإصابة قوية في الرأس أفقدته الوعى.

جاء ذلك خلال الشوط الأول في مباراة مصر وجنوب إفريقيا، ليتوجه الفريق الطبي إلى أرضية ملعب اللقاء لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة.

بعد ذلك تم نقل اللاعب عبر سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى لاتخاذ الاجراءات الطبية اللازمة.

وفاز منتخب مصر على منافسه جنوب إفريقيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في افتتاح دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

وسجل محمد عبد الله هدف منتخب مصر الوحيد.

وحصل عبد الله على جائزة رجل المباراة.

ولعبت المباراة على ملعب استاد القاهرة.

وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة ما بين 27 أبريل وحتى 18 مايو المقبل والمؤهلة لكأس العالم.

وتعادل منتخب زامبيا مع غريمه سيراليون بدون أهداف في مباراة الجولة بالمجموعة.

وبهذا الفوز حصل منتخب مصر على نقاط المباراة كاملة في صدارة المجموعة.

ويأتي منتخب سيراليون في الوصافة بنفس زامبيا بنقطة واحدة.

ويتواجد منتخب تنزانيا في المركز الرابع وخلفه جنوب إفريقيا بدون رصيد.