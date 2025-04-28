سكاي: بافار يغيب عن مواجهة برشلونة للإصابة

يغيب بنجامين بافار لاعب إنتر عن مواجهة برشلونة المرتقبة.

ويستعد إنتر لمواجهة منافسه برشلونة في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وحسب سكاي سبورتس فإن اللاعب الفرنسي أصيب بالتواء في الكاحل ولن يستطيع اللحاق بمباراة برشلونة.

وتعرض المدافع لإصابة في مباراة فريقه ضد روما أمس الأحد في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأصيب بافار في الدقيقة 15 واضطر للخروج ودخل يان بيسيك بدلا منه.

وكان برشلونة قد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تخطى دروتموند في ربع النهائي.

أما إنتر فتخطى بايرن ميونيخ في ربع النهائي.

ويلعب فريقا باريس سان جيرمان وأرسنال في نصف النهائي الآخر.