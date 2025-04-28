العقدة مستمرة.. سموحة يتعادل مع الجونة ولا يعرف الفوز في 7 مباريات

الإثنين، 28 أبريل 2025 - 19:29

كتب : FilGoal

سموحة - الجونة

تعادل سموحة مع منافسه الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وسجل أحمد شوشة هدف الجونة، بينما أحرز محمد ربيعة هدف سموحة.

وللمباراة السابعة على التوالي لم يتمكن سموحة من الفوز على الجونة في جميع البطولات.

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ويعود الفوز الأخير لسموحة على الجونة في موسم 2021-2022 في كأس رابطة الأندية المحترفة، وانتصر سموحة بهدفين مقابل هدف.

وفي الـ7 مباريات الأخرين انتصر سموحة في 3 مباريات وتعادل في 4 آخرين.

وافتتح شوشة النتيجة في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من نقطة الجزاء.

وتعادل ربيعة في الدقيقة 72 بعد تسديدة بعيدة المدى ارتطمت في أحد مدافعي الجونة وسكنت الشباك.

وبهذا التعادل وصل سموحة للنقطة 21 في المركز الـ13 في جدول ترتيب المرحلة النهائية من الدوري المصري.

بينما ارتفع رصيد الجونة للنقطة الـ24 في المركز العاشر.

الجونة سموحة الدوري المصري
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