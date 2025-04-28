التشكيل - النبريصي في هجوم الإسماعيلي.. وأحمد عادل في وسط زد

الإثنين، 28 أبريل 2025 - 19:17

كتب : محمد عبد العظيم

احتفال خالد النبريص بهدف الإسماعيلي ضد القناة

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لـ الإسماعيلي تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه زد.

ويقود الثنائي خالد النبريصي وإيريك تراوري هجوم الدراويش.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى - عماد حمدي - محمد عمار - محمد بيومي

خط الوسط: علي الملواني - هشام محمد - عبد الرحمن الدح - مروان حمدي

خط الهجوم: خالد النبريصي - إيريك تراوري

وعلى الجانب الآخر أعلن حمادة صدقي المدير الفني لـ زد تشكيل فريقه.

ويلعب صدقي بثلاثي في خط الهجوم بتواجد مصطفى سعد وشادي حسين ومصطفى عبد الرؤوف، وخلفهم مصطفى سعد.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد طارق - علي جمال - محمد إسماعيل - أحمد سيد عبد النبي

خط الوسط: ماتا ماجاسا - بيتر موتوموسي - أحمد عادل

خط الهجوم: مصطفى سعد - شادي حسين - مصطفى عبد الرؤوف

ويحتل زد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري في المرحلة الثانية برصيد 24 نقطة.

بينما يأتي الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 18 نقطة.

الإسماعيلي النبريصي زد حمادة صدقي
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