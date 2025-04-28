التشكيل - رجب عمران يقود هجوم طلائع الجيش.. ومحمود علاء أساسي مع الاتحاد

أعلن كل من عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش ومجدي عبد العاطي مدرب الاتحاد السكندري تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي طلائع الجيش مع الاتحاد السكندري بعد قليل بالجولة الثالثة من المرحلة الثانية للدوري المصري على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

ويقود رجب عمران هجوم طلائع الجيش في المباراة.

وجاء تشكيل طلائع الجيش بالكامل كالتالي:

الحارس: عماد السيد.

الدفاع: خالد عوض - أحمد علاء - خالد سطوحي - عمرو طارق.

الوسط: إسلام محارب - عماد فتحي - علي حمدي.

الهجوم: يسري وحيد - رجب عمران - كريم طارق.

بينما جاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

الحارس: المهدي سليمان.

الدفاع: أحمد أيمن - محمود شبانة - محمود علاء - محمد المغربي

الوسط: إسلام سمير - عمر الوحش - مورو ساليفو

الهجوم: عمرو جمعة - فادي فريد - كريم الديب.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعة تفادي الهبوط برصيد 21 نقطة، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 19 نقطة.