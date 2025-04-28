مخيتاريان: سنلعب ضد برشلونة بالطريقة التي لعبنا بها أمام بايرن ميونيخ

الإثنين، 28 أبريل 2025 - 18:57

كتب : FilGoal

هنريك مخيتاريان - إنتر

يهدف هنريك مخيتاريان لاعب إنتر إلى خوض مباراة برشلونة بالطريقة التي لعب بها فريقه ضد بايرن ميونيخ.

ويستعد إنتر لمواجهة منافسه برشلونة في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وقال اللاعب الأرميني لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "لن تكون مباراة برشلونة سهلة لأن لديه فريق شاب وموهوب جدا مع وجود بعض اللاعبين أصحاب الخبرة".

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وأضاف "المباراة ستكون ممتعة للغاية، لأن دور نصف النهائي والنهائيات دائما ما تكون رائعة سواء للعب أو للمشاهدة".

وأكمل "نأمل أن نقدم أفضل ما لدينا ونلعب مباراتين الذهاب والإياب بشكل جيد ونحاول الوصول للنهائي".

وواصل "جميع المباريات مهمة للغاية مهما كانت البطولة التي نلعب فيها".

وأنهى حديثه قائلا: "سنحاول لعب لقاء برشلونة بالطريقة التي لعبنا بها ضد بايرن ميونيخ وفينورد وسنرى إلى أين يمكننا الوصول في النهاية".

وكان برشلونة قد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تخطى دروتموند في ربع النهائي.

أما إنتر فتخطى بايرن ميونيخ في ربع النهائي.

ويلعب فريقا باريس سان جيرمان وأرسنال في نصف النهائي الآخر.

إنتر برشلونة دوري أبطال أوروبا هنريك مخيتاريان
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