بيدري: حلمي الفوز بالكرة الذهبية.. والتأقلم على خط الدفاع العالي كان صعبا

كشف بيدري لاعب برشلونة أن الفوز بالكرة الذهبية هو حلمه.

وقال اللاعب الإسباني عبر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "خط الدفاع العالي؟ كان من الصعب التأقلم مع هذه الطريقة، خاصة عندما كنت أشاهدها من الخارج، لكن الفريق نفذ الطريقة بشكل جيد، وتكتسب الثقة كلما رأيت الفكرة تنجح.

وأضاف "منذ فوز رودري بجائزة الكرة الذهبية، أصبح واضحا أن اللاعب الذي يتحكم في إيقاع المباراة وخط الوسط يمكنه التتويج بهذه الجائزة".

وأنهى حديثه قائلا: "كان حلمي دائما أن أتوج بالجائزة، لكن تركيزي منصب على الفريق والفوز بالثلاثية، هذا هو حلمنا الآن"..

ويستعد برشلونة لمواحهة منافسه إنتر في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وكان برشلونة قد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تخطى دروتموند في ربع النهائي.

أما إنتر فتخطى بايرن ميونيخ في ربع النهائي.

ويلعب فريقا باريس سان جيرمان وأرسنال في نصف النهائي الآخر.