في الجول يكشف الموقف الحالي لطلبات كولر من الأهلي بعد فسخ العقد

الإثنين، 28 أبريل 2025 - 18:17

كتب : أحمد الخولي

مارسيل كولر - الأهلي

يواصل الأهلي مفاوضاته مع مدربه السويسري مارسيل كولر بشأن إنهاء التعاقد بالتراضي.

وعلم FilGoal.com أنه لا يوجد شرط جزائي في عقد الأهلي الجديد مع كولر منذ الموسم الماضي.

ويمتد العقد حتى نهاية الموسم الجاري مع موسم إضافي بشرط موافقة الطرفين.

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ويطالب كولر بقيمة العقد كاملا حتى صيف 2026 لأن الأهلي فسخ التعاقد قبل شهرين من نهاية الموسم الجاري من طرف واحد، وبالتالي يحق له الحصول على قيمة السنة الإضافية.

ويحاول الأهلي حاليا إقناع كولر بتقليل المبلغ المالي الذي سيحصل عليه كولر، لكن المدرب يرفض حتى الآن.

وسيكون الأهلي ملزما بدفع راتب كولر بالكامل إلا إذا تعاقد كولر مع فريق جديد قبل نهاية فترة العقد، وقتها يتم خصم قيمة عقده مع الفريق الجديد من المبلغ الذي سيدفعه الأهلي للمدرب.

وتم تعيين المدرب البالغ من العمر 64 عاما قيادة الأهلي يوم 9 سبتمبر 2022.

وقاد السويسري فريق الأهلي في 159 مباراة وفاز في 106 بالإضافة إلى مباراتين بركلات الترجيح وتعادل 39 وخسر 15 لقاء بالإضافة إلى مباراتين بركلات الترجيح.

وعادل رقم أكثر انتصارات متتالية للأهلي بـ21 انتصارا متتاليا بالتساوي بما حققه في 2003 و2004 و2005.

وأكثر مدرب في تاريخ الأهلي يفوز بعدد مباريات في كأس العالم للأندية بـ4 لقاءات.

وحقق مارسيل كولر 11 لقبا مع فريق الأهلي منذ توليه المسؤولية في سبتمبر 2022 وحتى الآن.

وحصد كولر لقب الدوري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري أربع مرات على المستوى المحلي.

بينما على المستويين القاري والدولي نجح كولر في حصد دوري أبطال إفريقيا مرتين ولقب كأس القارات الثلاث مرة واحدة.

مارسيل كولر الدوري المصري الأهلي
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