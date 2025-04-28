تقرير تونسي: كولر يرحب بقيادة الترجي في مونديال الأندية.. وتواصل سابق في فبراير

الإثنين، 28 أبريل 2025 - 17:36

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

يرحب مارسيل كولر المدير الفني السابق لفريق الأهلي بقيادة الترجي في كأس العالم للأندية.

ويشارك الترجي في كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو.

وكشف موقع الصريح التونسي وفقا لمصادره "بعض المحيطين بمارسيل كولر نقلوا استعداده لتدريب الترجي وخوض تجربة قيادته في مونديال الأندية".

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أوضح الموقع "ربط اسم مارسيل كولر بنادي الترجي ليس جديدا وكانت هناك محاولة من أحد الوكلاء في فبراير الماضي قبل إقالة ريجيكامب لكن إدارة النادي كانت تبحث عن تعاقد سريع".

ويقع الترجي في المجموعة الرابعة رفقة أندية فلامنجو البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي بالإضافة لمقعد متبقي.

وكان قد تم استبعاد ليون المكسيكي بسبب ملكيته لنفس ملكية نادي باتشوكا، ولم يتم حسم المقعد الرابع.

وودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي أمام صنداونز بعد التعادل معه 1-1 في مباراة الإياب التي أقيمت في استاد القاهرة.

وأدى خروج الأهلي إلى مناقشة مستقبل كولر من قبل مجلس إدارة النادي، الذي قرر رحيله من منصبه.

وكان كولر تولى تدريب الأهلي قبل 3 مواسم خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

ومع الأهلي فاز كولر بـ11 بطولة وهي الدوري المصري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا مرتين، والسوبر المصري 4 مرات، وكأس مصر مرتين، وكأس القارات الثلاث مرة.

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