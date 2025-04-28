مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موقفه من لعب نهائي الكأس بدون الأجانب

الإثنين، 28 أبريل 2025 - 17:12

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الزمالك - حرس الحدود

لم يحسم نادي الزمالك موقفه من تأجيل نهائي كأس مصر إلى فترة التوقف الدولي المقبلة.

وكشف FilGoal.com عن احتمالية تأجيل نهائي الكأس إلى أحد يومي 5 أو 6 يونيو وإقامته خارج مصر. (المزيد من التفاصيل)

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "سننتظر المخاطبات الرسمية لتحديد موقفنا من تأجيل نهائي كأس مصر ومناقشة أمر الدوليين الأجانب وقتها".

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وكشف المصدر "الثنائي مصطفى شلبي ونبيل عماد سيتواجد في المباراة إذا أقيمت في أبو ظبي بشكل طبيعي لأن المشكلة الخاصة باللاعبين انتهت تماما".

وحال موافقة الناديين سيتم تأجيل نهائي كأس مصر ليقام أحد يومي 5 أو 6 يونيو المقبل خارج مصر.

وتقام فترة توقف دولي للمنتخبات خلال الفترة من 2 إلى 10 يونيو المقبل.

ومن المتوقع أن يتم إلغاء معسكر منتخب مصر في التوقف الدولي المقبل بسبب انشغال لاعبي الأهلي بمعسكر ما قبل منافسات كأس العالم للأندية في أمريكا وغياب كل من عمر مرموش للمشاركة في نفس البطولة ومحمد صلاح للراحة.

وكان اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق تحديد يوم 20 مايو المقبل موعدا لنهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.

وتأهل بيراميدز لنهائي كأس مصر بعد الفوز على البنك الأهلي، بينما وصل الزمالك إلى النهائي بالفوز على سيراميكا كليوباترا.

ويحمل بيراميدز لقب كأس مصر من الموسم الماضي بعد الفوز في النهائي على زد.

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