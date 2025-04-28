خبر في الجول - موقف اللاعبين الأجانب يفصل اتحاد الكرة عن تأجيل نهائي كأس مصر

خطوة وحيدة تفصل اتحاد الكرة المصري عن تأجيل نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.

وعلم FilGoal.com أن هناك اقتراح أمام اتحاد الكرة بتأجيل مواجهة نهائي كأس مصر إلى التوقف الدولي بسبب احتمالية إقامته خارج مصر.

وتقدم بيراميدز بطلب رسمي وفقا لهاني سعيد المدير الرياضي بالنادي من أجل تأجيل نهائي كأس مصر المقرر له يوم 20 مايو المقبل وقبل 4 أيام من ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة ينتظر حسم ناديا الزمالك وبيراميدز موقفهما من مشاركة اللاعبين الأجانب في نهائي الكأس خاصة مع تعارضه بفترة التوقف الدولي.

وحال موافقة الناديين سيتم تأجيل نهائي كأس مصر ليقام أحد يومي 5 أو 6 يونيو المقبل خارج مصر.

وتقام فترة توقف دولي للمنتخبات خلال الفترة من 2 إلى 10 يونيو المقبل.

ومن المتوقع أن يتم إلغاء معسكر منتخب مصر في التوقف الدولي المقبل بسبب انشغال لاعبي الأهلي بمعسكر ما قبل منافسات كأس العالم للأندية في أمريكا وغياب كل من عمر مرموش للمشاركة في نفس البطولة ومحمد صلاح للراحة.

وكان اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق تحديد يوم 20 مايو المقبل موعدا لنهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.

وتأهل بيراميدز لنهائي كأس مصر بعد الفوز على البنك الأهلي، بينما وصل الزمالك إلى النهائي بالفوز على سيراميكا كليوباترا.

ويحمل بيراميدز لقب كأس مصر من الموسم الماضي بعد الفوز في النهائي على زد.