التشكيل - فافور ومروان محسن يقودان الجونة.. وصابر ودوكو دودو مع سموحة

الإثنين، 28 أبريل 2025 - 16:23

كتب : FilGoal

احتفال فريق الجونة

يقود أكيم فافور ومروان محسن هجوم الجونة أمام سموحة ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الهبوط في الدوري المصري.

ويحل سموحة ضيفا على الجونة ضمن منافسات الجولة الثالثة.

ويبدأ الثنائي محمود صابر ودوكو دودو في التشكيل الأساسي لفريق سموحة.

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وجاء تشكيل الجونة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع: أليو جاتا - أحمد شوشة - أحمد العش - عبد الجواد تعلب

الوسط: نور السيد - حفيظ إبراهيم - بلال السيد - أوجو صامويل.

الهجوم: أكيم فافور - مروان محسن

بينما جاء تشكيل سموحة كالآتي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: شريف رضا – محمد مصطفى "ميدو" – محمد ربيعة – عبد الرحمن عامر

الوسط: عمرو السيسي – محمد سعيد "مكرونة" – بركات حجاج

الهجوم: صامويل أمادي – دوكو دودو – محمود صابر

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