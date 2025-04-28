التشكيل - فافور ومروان محسن يقودان الجونة.. وصابر ودوكو دودو مع سموحة

العقدة مستمرة.. سموحة يتعادل مع الجونة ولا يعرف الفوز في 7 مباريات

التشكيل - النبريصي في هجوم الإسماعيلي.. وأحمد عادل في وسط زد

التشكيل - رجب عمران يقود هجوم طلائع الجيش.. ومحمود علاء أساسي مع الاتحاد

في الجول يكشف الموقف الحالي لطلبات كولر من الأهلي بعد فسخ العقد

تقرير تونسي: كولر يرحب بقيادة الترجي في مونديال الأندية.. وتواصل سابق في فبراير

مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موقفه من لعب نهائي الكأس بدون الأجانب

مباشر الدوري المصري - الجونة (1)-(0) سموحة.. بداية الشوط الثاني

وكيله: بينيتيز رحب بفكرة تدريب الأهلي بعد طرح اسمه.. ولديه عروض من الخارج