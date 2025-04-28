بطولة جديدة للاعبي EA FC موبايل.. وجوائز ضخمة

الإثنين، 28 أبريل 2025 - 16:12

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - EA FC 25

تنظم شركة EA Sports بطولة FC 25 موبايل في العاصمة التايلندية، بانكوك في شهر يونيو المقبل.

وانطلقت التصفيات في 24 أبريل الجاري، ويمكن للراغبين في المشاركة في منطقة الشرق الأوسط التسجيل والحصول على المزيد من المعلومات عبر سيرفر ديسكورد الخاص بشركة EA.

وستقام البطولة في بانكوك يومي 14 و15 يونيو المقبل.

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وتأتي هذه البطولة بعد النجاح الكبير الذي حققته جولة FC Pro العام الماضي.

وستُقدم التصفيات الإقليمية هذا العالم فرصًا أكبر للجمهور والمجتمع من هواة ولاعبي EA SPORTS FC موبايل للتنافس على أرض الملعب الافتراضي للفوز بالجوائز والمجد في مهرجان ترفيهي أوسع نطاقاً.

وستشهد البطولة تواجد أشهر المتنافسين ورموز كرة القدم العالمية والمشجعين للعبة.

وفي يوم 14 يونيو سيتنافس المحترفون والمؤثرون الإقليميون في بطولة برو-إيه إم (Pro-Am) الاستعراضية لتحديد من سيحصل على حقوق المشاركة في الأدوار النهائية.

وفي اليوم التالي، سيتنافسون في مسابقة للفوز بمبلغ 30,000 دولار، حيث يواجه أفضل المحترفين بعضهم البعض في مواجهة من أجل المجد.

وسيتم تأمين مقاعد البطولة من خلال الدعوات المباشرة والتصفيات الإقليمية قبل الحدث، حيث لا يحصل الأبطال على النقود والتأثير فحسب، بل سيكسبون أيضًا مكانهم في فعاليات سلسلة EA SPORTS FC آسيا المستقبلية.

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