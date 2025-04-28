كونتي: يتبقى 4 خطوات لحسم الدوري.. والآن علينا الاستمتاع بالتأهل لأبطال أوروبا

الإثنين، 28 أبريل 2025 - 15:43

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

أعرب أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق نابولي عن سعادته بحسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويأتي ذلك رغم ابتعاد نابولي بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 3 نقاط عن إنتر أقرب منافسيه عقب التغلب على تورينو.

وقال كونتي في تصريحات صحفية: "هذه ليست أول مرة نتصدر فيها الدوري هذا الموسم، كنا على القمة أكثر من أي فريق آخر".

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وتابع "مع تبقي عدد مباريات أقل، يمكن دفع ثمن أي خطأ غاليا لذلك علينا الحذر".

وشدد "حسابيا نابولي حسم تأهله لدوري أبطال أوروبا وهذا هدف رائع وهدف اقتصادي أيضا للنادي، علينا الاستمتاع بذلك ولو قليلا".

وأضاف "لم أتابع مباراة إنتر لأنني عانيت بما فيه الكفاية من مبارياتنا".

واختتم كونتي تصريحاته "هناك 4 خطوات متبقية، وأخبرت اللاعبين بذلك وكانت لدينا دوافع كبيرة أمام تورينو".

وغاب نابولي عن المسابقات الأوروبية الموسم الحالي بعد احتلال المركز العاشر الموسم الماضي.

وابتعد نابولي بصدارة الدوري الإيطالي بفارق 3 نقاط عن إنتر أقرب ملاحقيه.

ويأتي ذلك بعد فوز نابولي على تورينو بهدفين دون مقابل.

بينما تعرض إنتر لخسارة مفاجئة أمام روما بهدف دون مقابل.

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