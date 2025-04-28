عبد المنعم يتحدث عن ميزة خوض كأس الأمم في المغرب.. والفارق بين الأهلي ونيس

الإثنين، 28 أبريل 2025 - 15:24

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - نيس - نانت

يعتبر محمد عبد المنعم مدافع المنتخب المصري ونادي نيس أن بطولتي كأس الأمم الإفريقية السابقتين في الكاميرون وكوت ديفوار كانتا صعبتين في ظل الظروف المناخية الحارة.

وأوضح عبد المنعم في حوار مع قناة بي ان سبورتس تم تسجيله قبل الإصابة: "أحب المغرب بلد جميل ويملكون ملاعب جيدة وتساعد على النجاح، البطولات السابقة كانت في إفريقيا وسط رطوبة وحرارة أما في المغرب بالمناخ مختلف".

وتستضيف المغرب بطولة الأمم الإفريقية أواخر العام الحالي، حيث يقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية مع جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

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وأضاف منعم في حديثه عن المنتخب: "كابتن حسام حسن مدرب جديد للمنتخب، حققنا الفوز في كل مباريات التصفيات، ونبني جيل جديد للمنتخب، ونمتلك لاعبين من الأفضل في العالم، ومدرب لديه شخصية وروح، وإدارة جديدة لاتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، وكذلك جمهور مصري كبير"

وأكمل "كأس الأمم الإفريقية الماضية كان الحديث عن أن مجموعة مصر سهلة، ولكن ظهرت منتخبات قوية مثل الرأس الأخضر".

وتحدث منعم عن تجربته الاحترافية مع نادي نيس: "لم أخرج للاحتراف في سن صغير، وبالتالي تزيد من صعوبة الأمر لابتعادك عن أهلك وبسبب اللغة والحياة، ولكن الآن تأقلمت مع الفريق وأتعلم اللغة الفرنسية وأعمل على النواقص لدي".

وأضاف في حديثه قبل الإصابة "البداية كانت صعبة ولكني لا أريد أن أزيد من الضغوط على نفسي، حققنا الفوز في 6 مباريات على التوالي، قبل أن يحدث تراجع للفريق، ولكننا نسعى للحفاظ على مكاننا ضمن الأربعة الكبار".

وتعرض محمد عبد المنعم لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة نيس أمام باريس سان جيرمان.

وعن الفارق بين الأهلي ونيس، أوضح "النادي الأهلي أكبر نادي في إفريقيا والشرق الأوسط تربيت فيه طوال 15 عاما، وأحلى أيام حياتي معه، وأحب النادي كثيرًا وأشكره على كل مساعدة تم تقديمها لي، ولولا الأهلي لما كنت محمد عبد المنعم مدافع نيس حاليا".

وتابع "مقارنة الأهلي ونيس ظالمة، كل شيء يساعد على النجاح في الأهلي، وفي نيس كل شيء مختلف الأجواء الأوروبية ولا شيء يشغلك خارج الملعب، الفريق يحاول دائما مساعدتك لحل أي مشكلة، الأعمار صغيرة هنا في نيس وتساعد على بناء فريق لسنوات قادمة".

وأتم "التمرين في مصر في المساء، مما يجعل هناك إمكانية للسهر، أما في فرنسا فالتمرين صباحا وبالتالي تضطر إلى النوم مبكرا مما يساعدك بدنيا وفكريا".

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