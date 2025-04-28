"بسبب تأخر وصول الحافلة".. لجنة الانضباط ترفض احتجاج الوحدة ضد النصر

الإثنين، 28 أبريل 2025 - 15:22

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - الوحدة

رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم احتجاج نادي الوحدة ضد النصر.

وكان النصر قد تغلب على الوحدة ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي.

وتقدم الوحدة باحتجاج بسبب تأخر وصول حافلة النصر إلى الملعب في 25 فبراير الماضي.

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ووصل فريق النصر إلى ملعب المباراة بعد 9 دقائق من الموعد الرسمي لانطلاق المواجهة.

وكشفت لجنة الانضباط "بعد الإطلاع على أسباب قرار لجنة الاستئناف، لم تجد اللجنة فيه ما يوجب العدول عن قرارها السابق، وعليه أصدرت قرارها وإخطار أطراف الاحتجاج ولجنة الاستئناف بالأسباب".

ورفضت اللجنة الاحتجاج من الناحية الشكلية مع مصادرة رسم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 60 نقطة عقب مرور 29 جولة وبفارق 8 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.

أما الوحدة فيصارع من أجل البقاء في الدوري إذ يتواجد في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 26 نقطة وبفارق نقطتين عن الابتعاد عن المراكز المؤدية للهبوط.

الدوري السعودي النصر الوحدة كريستيانو رونالدو
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