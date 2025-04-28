تقارير: تورام سيشارك في تدريبات إنتر.. وحسم مشاركته يوم مواجهة برشلونة

لا يزال موقف ماركوس تورام لاعب إنتر من المشاركة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا غير واضح.

ماركوس تورام النادي : إنتر إنتر

ويحل إنتر ضيفا على برشلونة مساء الأربعاء ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت أن تورام سيشارك في التدريبات الجماعية لإنتر اليوم الإثنين لكن بشكل جزئي.

وتعرض تورام لإجهاد عضلي في الفخذ الأيسر منذ 10 أيام ويسارع النادي لمشاركته أمام برشلونة.

وأوضح التقرير أن سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق سيحسم موقف تورام من مواجهة برشلونة يوم المباراة.

بينما ذكرت صحيفة لاريبوبليكا أن إنتر سينتظر حسم موقف تورام من مواجهة برشلونة، وحال عدم مشاركته سيبدأ ديفيد فراتيسي في التشكيل الأساسي.

وخاض تورام 44 مباراة مع إنتر خلال الموسم الحالي وسجل 17 هدفا وصنع 9 أهداف آخرين.

وكان برشلونة قد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تخطى دروتموند في ربع النهائي.

أما إنتر فتخطى بايرن ميونيخ في ربع النهائي.

ويلعب فريقا باريس سان جيرمان وأرسنال في نصف النهائي الآخر.