قائمة باريس - ديمبيلي يقود القوة الضاربة أمام أرسنال في دوري الأبطال

كشف لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان عن قائمة فريقه المسافرة إلى لندن استعدادا لمواجهة أرسنال الإنجليزي.

ويحل باريس ضيفا على أرسنال في تمام العاشرة مساء الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسافر فريق باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة.

وجاءت قائمة باريس كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما - ماتفي سافونوف - أرناو تيناس

خط الدفاع: أشرف حكيمي - بريسنيل كيمبيمبي - ماركينيوس - لوكاس هيرنانديز - نونو مينديش - لوكاس بيرالدو - ويليان باتشو

خط الوسط: فابيان رويز - فيتينيا - لي كانج إن - سيني مايولو - زائير إيمري - جواو نيفيز

الهجوم: كفاراتسخيليا - راموس - عثمان ديمبيلي - باركولا - مباي - ديزيري دوي

وأراح إنريكي في مباراة نيس الأخيرة في الدوري الفرنسي بعد ضمان التتويج باللقب، لاعبيه الأساسيين جواو نيفيس، وفابيان رويز، وديزاير دويه، وماركينيوس، وعثمان ديمبيلي

وتجاوز باريس سان جيرمان في مسيرته نحو نصف النهائي، فريقي ليفربول بركلات الترجيح، قبل أن يقصي أستون فيلا بنتيجة 5-4 في مجموع المباراتين، ليواجه فريق إنجليزي جديد في نصف نهائي الأبطال أمام أرسنال.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة أمام الفائز من مباراة برشلونة أمام إنتر في نصف النهائي الآخر.