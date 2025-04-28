لابورتا: نرغب في استمرار فليك لأطول فترة ممكنة.. ولكنه يفضل العقود السنوية

أثنى خوان لابورتا رئيس برشلونة على أداء فريقه بعد التتويج ببطولة كأس ملك إسبانيا على حساب ريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين.

وأوضح لابورتا في تصريحات لـ إذاعة Rac1 الكتالونية: "فليك يعلم أننا نرغب في استمرار تلك المرحلة لأطول فترة ممكنة، لأن أسلوبه في فهم النادي وطريقة عمله يتوافقان مع توجهاتنا".

وأكمل "لكن فليك يفضل العقود قصيرة الأجل التي يتم تجديدها سنويا، وبالتالي هانز فليك مستمر لموسم آخر".

ويعتبر لابورتا أن تلك المرحلة تجاوزت كل التوقعات "في هذه المرحلة من الموسم، الواقع يتجاوز كل التوقعات، لقد كان الفريق جيدا للغاية في البداية، لكنه الآن أفضل".

وهنأ لابورتا، ديكو المدير الرياضي لأنه صاحب قرار التعاقد مع فليك.

وأضاف "أردتُ التعاقد مع فليك منذ البداية لأنني أحببته، وبصفتي رئيسًا أحتفظ دائمًا برأيي، لكن التعاقد يعود إلى ديكو وبويان، هما من حللا الصفقة من منظور إنساني ورياضي".

وتابع "بالإضافة إلى فليك، كان لدى النادي خيارات أخرى، منذ اللحظة التي تقرر فيها رحيل تشافي هيرنانديز عن منصبه".

وكشف عن رد فعله بعد هدف كوندي القاتل في الوقت الإضافي: "قفزتُ من مقعدي، رفعت ذراعي، وجلست بسرعة لأنني لم أُردْ إهانة أحد".

وأتم حديثه عن التحكيم "أعجبني التحكيم بشكل عام، كان جيدًا، لا يوجد ما يُقال، مع أنهم استمعوا إلى حكم الفيديو المساعد في بعض القرارات".

ويخوض برشلونة مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر الإيطالي، فيما يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة وبفارق 4 نقاط أمام ملاحقه ريال مدريد قبل 5 جولات من نهاية الموسم.