سبورت: تأكد غياب بالدي عن مواجهة إنتر.. وفليك يفكر في تعويضه بمدافع

الإثنين، 28 أبريل 2025 - 13:49

كتب : FilGoal

أليخاندرو بالدي - برشلونة

تأكد غياب أليخاندرو بالدي ظهير أيسر برشلونة عن مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر.

ويستضيف برشلونة فريق إنتر مساء الأربعاء ضمن منافسات نصف النهائي.

وتعرض بالدي لإصابة في عضلات الفخذ يوم 12 أبريل الجاري.

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وكان يأمل برشلونة في لحاق اللاعب بمواجهة إنتر بعد غيابه عن نهائي كأس الملك الذي حقق الفريق الكتالوني على حساب برشلونة.

وكشفت صحيفة سبورت عن تأكد غياب بالدي عن مواجهة الذهاب أمام إنتر على أمل لحاقه بمباراة الإياب.

وأوضح التقرير أن فليك يدرس الدفع بإينيجو مارتينيز مدافع الفريق في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب بالدي.

وفي تلك الحالة يبدأ رونالد أراوخو في التشكيل الأساسي كقلب دفاع.

وكان برشلونة قد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تخطى دروتموند في ربع النهائي.

أما إنتر فتخطى بايرن ميونيخ في ربع النهائي.

ويلعب فريقا باريس سان جيرمان وأرسنال في نصف النهائي الآخر.

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