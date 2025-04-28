طائرة - الاتحاد المصري يمنح الأندية فترة نهائية لسداد المستحقات المتأخرة وإلا إيقاف القيد

أصدر الاتحاد المصري للكرة الطائرة بيانا رسميا بشأن المستحقات المتأخرة من الأندية للاتحاد.

وأوضح الاتحاد عن إيقاف قيد الأندية حال عدم دفع المستحقات المالية المتأخرة أو جدولتها بشيكات بنكية مقبولة الدفع فقط.

ومنح الاتحاد المصري جميع الأندية فترة نهائية لحل أزمة المديونيات خلال الفترة من 1 مايو إلى 30 مايو المقبل.

وجاء بيان الاتحاد المصري للكرة الطائرة كالآتي:

"على مدى سنوات مضت أبدى الاتحاد المصري للكرة الطائرة مرونة تامة مع كافة الأندية مساهمة منه في محاولات سداد وجدولة المديونيات المستحقة للاتحاد لدى الأندية وقام بقيد اللاعبين لحين السداد حرصا على المشاركة في مسابقات الاتحاد".

"وانطلاقا من المسؤوليات الواقعة على الاتحاد نحو تعليمات الجهات الرقابية ووزارة الشباب والرياضة بضرورة تحصيل كافة المديونيات المستحقة للاتحاد لدى الغير ومنها الأندية، لاسيما وأن اللوائح المالية لم تمنح الاتحاد الحق في إسقاط المديونيات عن الأندية".

"وانطلاقا من التزامات الاتحاد المالية نحو المنتخبات القومية وتطوير عناصر اللعبة وما يتطلبه ذلك من تحصيل كافة المستحقات المالية للاتحاد".

"قرر الاتحاد المصري للكرة الطائرة منح جميع الأندية التي عليها مستحقات للاتحاد فترة نهائية لسداد المديونيات اعتبارا من 1 مايو 2025 وحتى 30 مايو 2025 وعلى جميع الأندية سرعة سداد المستحقات المتأخرة أو إيفاد المدير المالي للنادي للسداد والجدولة بشيكات بنكية مقبولة الدفع فقط".

"وفي إطار ذلك لن يسمح للأندية بقيد اللاعبين أو الحصول على أية مطبوعات من الاتحاد قبل سداد المديونيات المتأخرة للاتحاد".

"والاتحاد إذ ينوه للأندية قبل فتح باب القيد بفترة كافية حتى يمنح الجميع الفرصة والوقت لتوفيق الأوضاع".