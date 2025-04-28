مؤتمر يايسله: الهلال لديه أفضلية يوم راحة إضافي.. ولا نفرق بين اللاعب السعودي والأجنبي

الإثنين، 28 أبريل 2025 - 12:55

كتب : FilGoal

ماتياس يايسلة

يعتبر الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي السعودي أن منافسه الهلال يمتلك أفضلية حصوله على يوم راحة إضافي.

ويلتقي الأهلي أمام الهلال في نصف النهائي مساء الثلاثاء، فيما يلتقي النصر أمام نادي كاواساكي الياباني مساء يوم الأربعاء.

واكتسح الهلال منافسه جوانجو الكوري الجنوبي بسباعية نظيفة يوم الجمعة 25 إبريل، فيما تجاوز الأهلي بوريرام يونايتد التايلاندي بثلاثية نظيفة يوم السبت 26 إبريل.

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وأضاف يايسله في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "فريق الهلال قوي جدًا، يتمتع بجودة واحترافية عالية، وقائمة لاعبين مميزة؛ نحن بحاجة لأن نكون في أفضل مستوياتنا من أجل مواجهته".

وأكمل "سنلعب أمام الهلال كما نفعل في الدوري، مع التركيز الدقيق على التفاصيل، ونحتاج إلى بعض الحظ وإلى دعم جماهيرنا الوفية في ملعبنا."

وتابع مدرب الأهلي "المباراة ستكون قمة بين فريقين كبيرين في السعودية، ستكون مواجهة صعبة، وسنقدم كل ما لدينا".

وعن قائمته التي تضم 12 لاعبا أجنبيا، رد المدرب الألماني "لا نفرق بين اللاعبين الأجانب والسعوديين، نحن نمتلك لاعبين سعوديين جيدين أيضا، لدينا 12 لاعب أجنبي وهذا يعطيني المرونه المطلوبة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وستمنحنا ميزة، ولكن مايهمني هو الأداء الجيد."

وأتم "لدينا الثقة للعب غدا، النتائج السابقة لنا في آسيا تقول بأن هذه البطولة تناسبنا وسنصل إلى النهائي."

وتستضيف السعودية مباريات الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة في جدة خلال الفترة من 25 أبريل وحتى 3 مايو المقبل.

الأهلي الهلال دوري أبطال آسيا للنخبة ماتياس يايسله
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