تقرير: اتحاد جدة يتقدم بطلب رسمي لتعيين طاقم حكام أجانب لمواجهة النصر

الإثنين، 28 أبريل 2025 - 12:51

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة

تقدم نادي اتحاد جدة بطلب رسمي لتعيين طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة النصر ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويسعى اتحاد جدة للحفاظ على صدارة الدوري السعودي وسط صراع ثلاثي مع الهلال والنصر.

ويحل اتحاد جدة ضيفا على النصر ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري السعودي يوم الأربعاء 7 مايو المقبل.

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وكشفت صحيفة اليوم السعودية وفقا لمصادرها عن تقدم اتحاد جدة بطلب رسمي إلى لجنة الحكام لاستقدام طاقم حكام أجانب لمواجهة النصر.

ويعتبر اتحاد جدة المباراة حاسمة لصراع لقب مسابقة الدوري خلال الموسم الجاري.

وكان الاتحاد قد حقق الفوز في مباراته الأخيرة بالدوري أمام الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل اتحاد جدة الصدارة بـ 68 نقطة قبل 5 جولات على نهاية المسابقة.

بينما يأتي الهلال في المركز الثاني برصيد 62 نقطة أما النصر ففي المركز الثالث بـ 60 نقطة.

ويتأهل أول ثلاثة فرق إلى دوري أبطال آسيا بنسخة الموسم المقبل.

الدوري السعودي اتحاد جدة النصر الهلال
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