الشرق الأوسط: رونالدو لا يعاني من إصابة وجاهز لنصف نهائي أبطال آسيا

الإثنين، 28 أبريل 2025 - 12:40

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

نفت صحيفة الشرق الأوسط تعرض كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي لأي إصابة.

وأشارت الصحيفة في تقرير إلى أن استبدال رونالدو خلال منتصف الشوط الثاني أمام يوكوهاما الياباني في ربع النهائي جاء بعد ضمان التأهل من أجل إراحته فقط.

وحسم النصر تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الفوز على يوكوهاما بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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ويواجه النصر فريق كاوازاكي فرونتيل الياباني في نصف النهائي مساء بعد غدا الأربعاء.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط عن مخاوف جماهير النصر من استبدال كريستيانو رونالدو نجم الفريق خلال مواجهة يوكوهاما.

وأكدت الصحيفة وفقا لمصادرها أن اللاعب لا يعاني من أي إصابة وجاهزيته بشكل طبيعي للمباراة المقبلة.

وأشاد سيتفانو بيولي المدير الفني لفريق النصر بأداء لاعبيه في مواجهة يوكوهاما مؤكدا على الانضباط الكبير في تنفيذ التعليمات الفنية.

ويستعد النصر بالقوة الضاربة بعد تأكيد الجهاز الطبي عدم تعرض أي لاعب لإصابات عضلية عقب مواجهة يوكوهاما الأخيرة.

النصر كريستيانو رونالدو دوري أبطال آسيا للنخبة
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