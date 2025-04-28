مؤتمر جيسوس: لا يقلقني عدد الأجانب مع الأهلي.. ولدينا استراتيجية خاصة

اعتبر خورخي جيسوس المدير الفني للهلال السعودي أن تأهل 3 فرق سعودية إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بمثابة تفوق للكرة السعودية على المستوى القاري.

وأضاف جيسوس في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا: "هذه فرصة عظيمة لإظهار مدى تطور وقوة كرة القدم السعودية أمام القارة بأكملها".

وسيواجه الهلال منافسه الأهلي في نصف النهائي مساء الثلاثاء، فيما يلتقي النصر أمام نادي كاواساكي الياباني مساء يوم الأربعاء.

وأوضح جيسوس "مباراة نصف النهائي مهمة جدًا على مستوى قارة آسيا، فريقان كبيران وكلاهما يعرف الآخر جيدًا، ولدينا استراتيجية خاصة لمثل هذه المباريات، وهناك طريقة سنعمل بها خلال اللقاء للتفوق وتحقيق الهدف المطلوب".

وتابع "الفريق استعد بخطة واضحة تهدف إلى تحقيق الفوز والتأهل للنهائي القاري، ولا يهمني من سنواجه في النهائي، الأهم أن نعبر نصف النهائي."

وعن منافسه الأهلي، قال "الأهلي يملك عدد أكثر من اللاعبين في قائمته، ولكن وجود لاعب أجنبي أكثر أو أقل لا يرجح كفة فريق على آخر."

وأكمل "نحن نملك لاعبين على مستوى عالي، الأمر لا يقلقني".

واكتسح الهلال منافسه جوانجو الكوري الجنوبي بسباعية نظيفة، فيما تجاوز الأهلي بوريرام يونايتد التايلاندي بثلاثية نظيفة.

وتستضيف السعودية مباريات الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا النخبة خلال الفترة من 25 أبريل وحتى 3 مايو المقبل.