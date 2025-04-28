يويفا يعلن كليمون توربين حكما لمواجهة برشلونة ضد إنتر في أبطال أوروبا

الإثنين، 28 أبريل 2025 - 12:04

كتب : FilGoal

كليمان توربان

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إسناد مهمة مواجهة الذهاب بين برشلونة وإنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا إلى الحكم الفرنسي كليمون توربين.

وكان توربين حكما لأكثر من مواجهة في أبطال أوروبا هذا الموسم أبرزهم مباراة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في الملحق وذهاب ثمن النهائي في دربي مدريد بين الريال وأتليتكو.

وسبق لتوربين قيادة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ولفربول في موسم 2021/2022 والتي انتهت بفوز الميرينجي بهدف دون رد ليتوج باللقب.

أخبار متعلقة:
في غياب ميسي وثلاثي برشلونة.. إنتر ميامي يخسر أمام دالاس بمباراة مثيرة بالدوري الأمريكي الثالثة بالثلاثة.. ضربة كوندي تسقط ريال مدريد وتمنح برشلونة الكأس الـ 32 تشكيل برشلونة - تير شتيجن على مقاعد البدلاء.. وتوريس يقود الهجوم في الكلاسيكو تشكيل ريال مدريد - سيبايوس أساسي ومبابي على مقاعد البدلاء ضد برشلونة

وأدار توربين أربع مواجهات سابقة لفريق برشلونة لم تشهد أي تعادل إذ فاز الفريق الكتالوني في مواجهتين وخسر في مثلهما.

وكانت آخر مواجهة أدارها توربين لفريق برشلونة هي الخسارة أمام مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل في الدوري الأوروبي.

أما إنتر فأدار توربين لهم 5 مباريات لم تنته أي منهم بالتعادل أيضا، إذ فاز الفريق الإيطالي في مباراتين وخسر 3 آخرين.

وكانت آخر مواجهة لإنتر تحت إدارة توربين في 2023 عندما تغلب النيرازوري على غريمه ميلان بهدف دون مقابل.

ولا يعتبر توربين غريبا عن الجمهور المصري إذ سبق وأدار مواجهتين للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية.

إذ فاز الأهلي على الهلال السعودي بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنسخة 2022.

كما سبق وأدار خسارة الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون مقابل في نصف نهائي نفس النسخة.

دوري أبطال أوروبا إنتر برشلونة كليمون توربين
نرشح لكم
تقارير: تورام سيشارك في تدريبات إنتر.. وحسم مشاركته يوم مواجهة برشلونة قائمة باريس - ديمبيلي يقود القوة الضاربة أمام أرسنال في دوري الأبطال سبورت: تأكد غياب بالدي عن مواجهة إنتر.. وفليك يفكر في تعويضه بمدافع أفضلية مستمرة.. يويفا يخطط لتعديل جديد على نظام دوري أبطال أوروبا خبر حزين لـ برشلونة.. آس: الكشف عن مدة غياب ليفاندوفسكي بعد احتفاله ضد فريقه السابق.. بافار يعتذر لجماهير بايرن ميونيخ "لم نرتق لمستوى التوقعات وريال مدريد سيعود".. اعتذار بيلينجهام وفينيسوس بعد خسارة أرسنال ستانيشيتش: كان من الغباء دفع حامل الكرات بتلك الطريقة
أخر الأخبار
تقارير: تورام سيشارك في تدريبات إنتر.. وحسم مشاركته يوم مواجهة برشلونة 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قائمة باريس - ديمبيلي يقود القوة الضاربة أمام أرسنال في دوري الأبطال 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
لابورتا: نرغب في استمرار فليك لأطول فترة ممكنة.. ولكنه يفضل العقود السنوية 51 دقيقة | الدوري الإسباني
سبورت: تأكد غياب بالدي عن مواجهة إنتر.. وفليك يفكر في تعويضه بمدافع 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
طائرة - الاتحاد المصري يمنح الأندية فترة نهائية لسداد المستحقات المتأخرة وإلا إيقاف القيد ساعة | كرة طائرة
مؤتمر يايسله: الهلال لديه أفضلية يوم راحة إضافي.. ولا نفرق بين اللاعب السعودي والأجنبي ساعة | سعودي في الجول
تقرير: اتحاد جدة يتقدم بطلب رسمي لتعيين طاقم حكام أجانب لمواجهة النصر ساعة | سعودي في الجول
جوارديولا: أهنئ ليفربول.. فوزهم بالدوري كان مستحقا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحيل كولر 2 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 3 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 4 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه