يويفا يعلن كليمون توربين حكما لمواجهة برشلونة ضد إنتر في أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إسناد مهمة مواجهة الذهاب بين برشلونة وإنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا إلى الحكم الفرنسي كليمون توربين.

وكان توربين حكما لأكثر من مواجهة في أبطال أوروبا هذا الموسم أبرزهم مباراة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في الملحق وذهاب ثمن النهائي في دربي مدريد بين الريال وأتليتكو.

وسبق لتوربين قيادة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ولفربول في موسم 2021/2022 والتي انتهت بفوز الميرينجي بهدف دون رد ليتوج باللقب.

وأدار توربين أربع مواجهات سابقة لفريق برشلونة لم تشهد أي تعادل إذ فاز الفريق الكتالوني في مواجهتين وخسر في مثلهما.

وكانت آخر مواجهة أدارها توربين لفريق برشلونة هي الخسارة أمام مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل في الدوري الأوروبي.

أما إنتر فأدار توربين لهم 5 مباريات لم تنته أي منهم بالتعادل أيضا، إذ فاز الفريق الإيطالي في مباراتين وخسر 3 آخرين.

وكانت آخر مواجهة لإنتر تحت إدارة توربين في 2023 عندما تغلب النيرازوري على غريمه ميلان بهدف دون مقابل.

ولا يعتبر توربين غريبا عن الجمهور المصري إذ سبق وأدار مواجهتين للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية.

إذ فاز الأهلي على الهلال السعودي بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنسخة 2022.

كما سبق وأدار خسارة الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون مقابل في نصف نهائي نفس النسخة.