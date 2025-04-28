في غياب ميسي وثلاثي برشلونة.. إنتر ميامي يخسر أمام دالاس بمباراة مثيرة بالدوري الأمريكي

خسر إنتر ميامي مباراته الأولى هذا الموسم في الدوري الأمريكي وسط غياب نجومه.

ونجح دالاس في تحقيق الفوز على إنتر ميامي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وشهدت المباراة غياب كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز وخوردي ألبا عن القائمة للراحة بينما لم يشارك سيرجيو بوسكيتس في المباراة.

ويستعد إنتر ميامي لمواجهة فانكوفر وايتكابس الكندي في إياب نصف نهائي دوري أبطال كونكاكاف فجر الخميس المقبل.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بفوز فانكوفر بهدفين دون مقابل مما يصعب مهمة ميسي ورفاقه في الإياب.

وبعد الخسارة الأولى في الدوري الأمريكي تجمد رصيد إنتر ميامي عند 18 نقطة في المركز الخامس وبفارق 4 نقاط عن الصدارة ولديه مباراة مؤجلة.

ويسعى إنتر ميامي لتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى نهائي دوري أبطال كونكاكاف.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة في الدوري الأمريكي أمام نيويورك ريد بولز فجر الأحد.