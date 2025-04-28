وكيله: بينيتيز رحب بفكرة تدريب الأهلي بعد طرح اسمه.. ولديه عروض من الخارج

الإثنين، 28 أبريل 2025 - 11:01

كتب : FilGoal

رافائيل بينيتيز - سيلتا فيجو

كشف أيمن سعداوي وكيل المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز في المنطقة العربية عن طرح اسم المدرب لقيادة الأهلي خلفا لمارسيل كولر.

وأعلن النادي الأهلي رحيل مارسيل كولر بعد خروج الفريق من دوري أبطال إفريقيا أمام صنداونز.

وكانت آخر تجارب بينيتيز هي قيادة سيلتا فيجو الموسم الماضي قبل أن يرحل في منتصف مارس 2024.

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وقال أيمن سعداوي وكيل رافائيل بينيتيز في المنطقة العربية عبر القناة الأولى: "حدث تواصل معي من وكيل مصري من أجل التفاوض مع رافائيل بينيتيز لعرض اسمه لقيادة فريق الأهلي".

وكشف "بينيتيز لا يمانع في قيادة الأهلي وطلب مني معرفة أهداف ومشروع النادي، والمدرب الإسباني يملك عروض قوية من البرازيل والصين".

وأوضح سعداوي "عندما تحدثنا معه عن النادي الأهلي وعرف أنه نادي القرن في إفريقيا واسم كبير، رحب المدرب بفكرة تدريب الأهلي لكن لم يصل عرض رسمي حتى الآن".

واختتم وكيل المدرب الإسباني تصريحاته "إذا حدثت مفاوضات رسمية وجادة من جانب الأهلي، إن شاء الله يتم تسهيل الأمور وقتها".

وسبق وأن تولى رافائيل بينيتيز قيادة فرق ليفربول وريال مدريد وإنتر وتشيلسي ونابولي وفالنسيا وإيفرتون ونيوكاسل وأخيرا سيلتا فيجو.

ويبلغ بينيتيز من العمر 65 عاما وقاد سيلتا فيجو هذا الموسم في 33 مباراة بمختلف المسابقات.

وتوج بينيتيز بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول في 2005 كما حصد السوبر الأوروبي مع الفريق الإنجليزي، بينما حصد الدوري الإسباني رفقة فالنسيا مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة.

وسبق له التتويج بكأس العالم للأندية في 2011 رفقة فريق إنتر والدوري الأوروبي مع تشيلسي 2013 أما مع نابولي فحقق لقبي كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي.

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