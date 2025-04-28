"لكل بداية نهاية ولكن يبقى الانتماء".. رسالة سامي قمصان بعد الرحيل عن الأهلي

وجه سامي قمصان المدرب العام السابق بالجهاز الفني لفريق الأهلي رسالة إلى جماهير النادي بعد رحيله.

وأعلن النادي الأهلي قبول اعتذار سامي قمصان المدرب العام للفريق عن عدم الاستمرار في منصبه.

وجاءت رسالة سامي قمصان كالآتي:

"لكل شيء بداية ولكل بداية نهاية، ولكن يبقى الانتماء والحب والتقدير في بيتنا الكبير النادي الأهلي".

"أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على الثقة والدعم المتواصل منذ العام 2018، وكذلك أتوجه بالشكر لكل من ساندني في مهمتي مع الأهلي، جميع المدربين واللاعبين والإداريين والعمال الذين تشرفت بالعمل معهم وكنا وسنظل دائمًا أسرة واحدة يربط بيننا حب الأهلي واحترامنا المتبادل وعلاقات أخوية لا يمحوها الزمن".

"سنوات من النجاح والإنجاز والبطولات والفرحة عشناها سويًا وحتى اللحظات العصيبة التي مررنا بها تجاوزناها كعادة الأهلي بدعم الجماهير".

"وأخيرًا كل الشكر والعرفان لجمهور النادي الأهلي العظيم الذي لم يتخلى عن دوره يومًا في دعمنا.. جمهور الأهلي هو السند الكبير الذي لن يخذل هذا النادي وكل من ينتمي له ولشعاره".

"أتمنى كل التوفيق للجهاز الفني الجديد وكلهم أصدقاء وإخوة يستحقون كل الدعم من الجمهور".

ووجه النادي الأهلي الشكر لقمصان عما قدمه من جهد وعطاء لا محدود طوال سنوات عديدة كان خلالها نموذجا في الالتزام والإخلاص والحرص على مصلحة النادي بكل المواقف.

وتواجد سامي قمصان في الجهاز الفني للأهلي على مدار 7 سنوات منذ عام 2018.

وكشف الأهلي عن تعيين عماد النحاس في منصب المدرب العام وقائم بأعمال المدير الفني بشكل مؤقت لحين التعاقد مع جهاز فني أجنبي.

ويعاون عماد النحاس، محمد شوقي نائب المدير الرياضي في الأهلي.

وسبق وأن لعب عماد النحاس رفقة الأهلي لمدة خمسة مواسم من صيف 2004 وحتى 2009.

بينما بدأ النحاس مهمته كمدير فني في يوليو 2014 مع فريق أسوان.

وسبق له وأن تولى قيادة فرق أسوان والشرقية والرجاء المطروحي وطنطا والمقاولون العرب والاتحاد وطلائع الجيش.

وكانت آخر تجربة فنية لعماد النحاس بقيادة المقاولون العرب في صيف 2024 واستمر لمدة 5 مباريات فقط.

وقاد النحاس مران الأهلي الأول مساء أمس الأحد استعدادا لمواجهة بتروجت يوم الأربعاء.

وودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي أمام صنداونز بعد التعادل معه 1-1 في مباراة الإياب التي أقيمت في استاد القاهرة.

وأدى خروج الأهلي إلى مناقشة مستقبل كولر من قبل مجلس إدارة النادي، الذي قرر رحيله من منصبه.

وكان كولر تولى تدريب الأهلي قبل 3 مواسم خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

ومع الأهلي فاز كولر بـ11 بطولة وهي الدوري المصري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا مرتين، والسوبر المصري 4 مرات، وكأس مصر مرتين، وكأس القارات الثلاث مرة.