مصدر من الأهلي لـ في الجول: كولر يطالب بعقده بالكامل.. والنادي يسعى لإنهاء الأمر بصيغة تفاهم

يطالب مارسيل كولر المدير الفني السابق لفريق الأهلي بالقيمة المالية المتبقية في عقده بالكامل.

بينما يسعى الأهلي للوصول لصيغة تفاهم بين الطرفين في ظل العلاقة الطيبة منذ قيادته للفريق.

وكان الأهلي قد أعلن رحيل مارسيل كولر بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا أمام صنداونز.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "لا يوجد شروط جزائية في تعاقد مارسيل كولر مع الأهلي".

وأوضح "لكن المدرب السويسري يطالب بالقيمة المتبقية في تعاقده بالكامل حتى صيف 2026 لأن الفسخ تم من قبل الأهلي ويرى أن ذلك حقه".

وكشف المصدر "الأهلي يعمل على الوصول لصيغة تفاهم مع كولر بالتعاون مع وكيله دينو لامبارتي لإنهاء الأمور بشكل يليق بالعلاقة الطيبة بين الطرفين والتي استمرت منذ قيادته للفريق".

واختتم المصدر تصريحاته "المفاوضات جارية للوصول إلى اتفاق مُرضي للطرفين".

وكشف الأهلي عن تعيين عماد النحاس في منصب المدرب العام وقائم بأعمال المدير الفني بشكل مؤقت لحين التعاقد مع جهاز فني أجنبي.

ويعاون عماد النحاس، محمد شوقي نائب المدير الرياضي في الأهلي.

وسبق وأن لعب عماد النحاس رفقة الأهلي لمدة خمسة مواسم من صيف 2004 وحتى 2009.

بينما بدأ النحاس مهمته كمدير فني في يوليو 2014 مع فريق أسوان.

وسبق له وأن تولى قيادة فرق أسوان والشرقية والرجاء المطروحي وطنطا والمقاولون العرب والاتحاد وطلائع الجيش.

وكانت آخر تجربة فنية لعماد النحاس بقيادة المقاولون العرب في صيف 2024 واستمر لمدة 5 مباريات فقط.

وقاد النحاس مران الأهلي الأول مساء أمس الأحد استعدادا لمواجهة بتروجت يوم الأربعاء.

وودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي أمام صنداونز بعد التعادل معه 1-1 في مباراة الإياب التي أقيمت في استاد القاهرة.

وأدى خروج الأهلي إلى مناقشة مستقبل كولر من قبل مجلس إدارة النادي، الذي قرر رحيله من منصبه.

وكان كولر تولى تدريب الأهلي قبل 3 مواسم خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

ومع الأهلي فاز كولر بـ11 بطولة وهي الدوري المصري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا مرتين، والسوبر المصري 4 مرات، وكأس مصر مرتين، وكأس القارات الثلاث مرة.