مواعيد مباريات الإثنين 28 أبريل 2025.. ثلاث مواجهات بالدوري المصري

تنطلق منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الختامية بالدوري المصري اليوم الإثنين الموافق 28 أبريل 2025.

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الدوري المصري

يحل سموحة ضيفا على الجونة في تمام الخامسة مساء على استاد خالد بشارة بالجونة.

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت 1.

بينما يستضيف الإسماعيلي فريق زد على استاد الإسماعيلية في تمام الثامنة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على طلائع الجيش في تمام الثامنة مساء على استاد جهاز الرياضة العسكري.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 2.

وتقام جميع المباريات الثلاثة ضمن منافسات مجموعة الهبوط.

كرة يد

تقام مباراة نهائي بطولة كأس مصر للسيدات بين الأهلي وسموحة في تمام الخامسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 2.

كرة طائرة

يواجه الأهلي فريق الترجي التونسي في الثامنة والنصف مساء ضمن منافسات نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية المقامة في ليبيا.

وتذاع المباراة عبر قناة سلام الليبية وعلى صفحة القناة عبر فيسبوك.