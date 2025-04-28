عبد المنعم قبل الإصابة: أريد إظهار شخصيتي.. وهذا هو الفارق بين الأهلي ونيس

الإثنين، 28 أبريل 2025 - 01:48

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - نيس

تحدث محمد عبد المنعم مدافع نيس عن تطلعاته الكبرى في لقاء أجراه قبل إصابته في الرباط الصليبي.

وقال عبد المنعم في تصريحاته لقناة بي إن سبورتس: "مستعد لكل شيء وعملت وسأواصل العمل لأصبح أقوى وأكثر حضورا في الملعب لأظهر شخصيتي وأني أستحق تقييما أعلى".

وعن الفارق بين الأهلي ونيس قال: "الاختلاف ليس كبيرا. الأهلي كبير وهو الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط وقضيت فيه 15 عاما وأتشرف بأني ارتديت قميصه".

واختتم "أشكر النادي على كل ما فعله معي وكل ما ساعدني فيه لأكون موجودا هنا، ولولا النادي الأهلي لما صرت محمد عبد المنعم ولا تواجدت هنا في نادي نيس".

وأعلن نادي نيس إصابة لاعبه محمد عبد المنعم بقطع في الرباط الصليبي.

وأصدر نيس بيانا أشار خلاله إلى الإصابة التي تعرض لها عبد المنعم خلال مواجهة باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي.

وأهدى نيس النقاط الثلاث إلى عبد المنعم وشدد النادي على دعم اللاعب خلال أشهر علاجه حتى يعود بشكل أقوى.

ومع الإصابة من المحتمل أن يعود عبد المنعم للملاعب بالنصف الثاني من الموسم المقبل.

النجم الدولي المصري محمد عبد المنعم بدأ المباراة بشكل أساسي وتعرض لإصابة قوية في الدقيقة 67 وأدت إلى خروجه ودخول أنطوان ميندي.

وخرج عبد المنعم محمولا بسبب قوة الإصابة التي تعرض لها.

وللمرة الأولى تعرض باريس سان جيرمان للخسارة في الدوري الفرنسي في الموسم الجاري.

وتعتبر المباراة تحصيل حاصل لفريق العاصمة الفرنسية بعد حسمه لبطولة الدوري.

وبهذا الفوز وصل نيس للنقطة 54 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند النقطة 78 في الصدارة.

محمد عبد المنعم نيس الدوري الفرنسي
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