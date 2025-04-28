الزمالك يوقع اتفاقية للتأمين على اللاعبين

أعلن نادي الزمالك خلال مؤتمر صحفي توقيع اتفاقية مع شركة ثروة للتأمين على اللاعبين.

وأقام النادي مؤتمرا صحفيا لإعلان التوقيع وكافة تفاصيل الاتفاقية التي شهدت حضور حسام المندوه أمين صندوق النادي وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة وأحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك.

وأعرب حسام المندوه عن سعادته بالشراكة مع شركة ثروة لتأمين اللاعبين ضد الإصابات.

وأكد أن الاتفاق مع شركة ثروة خطوة مهمة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على توسيع التأمين ليشمل جميع المنتمين للنادي.

وأشار عبد الله جورج إلى أن الاتفاقية تتضمن التأمين ضد الإصابات التي قد يتعرض لها اللاعبون سواء خلال التدريبات أو المباريات، متمنيا النجاح لهذه الشراكة المهمة.

وكشف جورج عن وجود وثيقة تتضمن التأمين لعدد ١٥٠ لاعبا ولاعبة من معظم الفرق الرياضية بالنادي، لمدة عام قابلة للتجديد، مشيرا إلى أن النادي حصل على تغطية تأمينية متميزة.

في المقابل، أكد أيمن مأمون، رئيس قطاع التعويضات بشركة ثروة للتأمين، أن التعاون مع نادي الزمالك يمثل وسام شرف للشركة.

وشدد على أن اختيار نادي الزمالك يعد شرفا لأي شركة، مشيرا إلى وجود خطط وأفكار سيتم العمل عليها بالشراكة مع النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه المصري في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثالثة من المرحلة الثانية للدوري المصري يوم الخميس المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، بينما يأتي المصري خلفه بـ34 نقطة.