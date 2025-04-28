الحسم في مباراة فاصلة يتضائل.. ماذا يحتاج نابولي وإنتر للتتويج بالدوري والمباريات المتبقية

الإثنين، 28 أبريل 2025 - 00:50

كتب : محمد رؤوف

سيموني إنزاجي - أنطونيو كونتي

استغل نابولي خسارة غريمه إنتر وفاز على منافسه تورينو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

واستغل نابولي خسارة إنتر من غريمه روما بهدف دون رد ولذلك فتح الطريق لبارتينوبي للحصول على صدارة الدوري.

وبهذا الفوز وصل نابولي للنقطة 74 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 3 نقاط عن إنتر الوصيف.

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وتستمر المنافسة المحتدمة بين الفريقين، لكن الأفضلية أصبحت لرجال أنطونيو كونتي بفضل لعبه في بطولة الدوري فقط إذ لا يزدحم جدوله بالمباريات.

وعلى الجانب الآخر خرج إنتر من كأس إيطاليا الأربعاء الماضي من غريمه في المدينة ميلان.

ثم سيلاقي إنتر خصمه برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مباراة صعبة للغاية، في ظل تألق الفريق الإسباني وفوزه على ريال مدريد والتتويج على حسابه بكأس ملك إسبانيا وتصدر الدوري الإسباني.

بينما إنتر خرج من 3 هزائم متتالية للمرة الأولى تحت قيادة سيموني إنزاجي وفاقد للصدارة وخاسر لكأس إيطاليا من ميلان.

المباريات المتبقية لإنتر

برشلونة × إنتر ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 30 أبريل.

إنتر × هيلاس فيرونا في الدوري 3 مايو.

إنتر × برشلونة في مباراة الإياب 6 مايو.

تورينو × إنتر في الدوري 11 مايو.

إنتر × لاتسيو في الدوري 18 مايو.

كومو × إنتر في الدوري 25 مايو.

وإذا وصل إنتر لنهائي دوري أبطال أوروبا سيخوضه يوم 31 مايو.

المباريات المتبقية لنابولي

ليتشي × نابولي يوم 3 مايو.

نابولي × جنوى يوم 11 مايو.

بارما × نابولي يوم 18 مايو.

نابولي × كالياري يوم 25 مايو.

نابولي يتوج بالدوري في حال فوزه في جميع المباريات المتبقية مع تحقيق إنتر الانتصار في اللقاءات أيضا.

ولذلك فإن الأمر كليا في يد نابولي، عكس إنتر الذي يحتاج للفوز لا محالة في مبارياته مع تعثر نابولي.

ماذا تقول اللائحة حال تساوي النقاط؟

تنص لائحة الدوري الإيطالي على عدم أخذ فارق الأهداف في الاعتبار لحسم ترتيب الفرق في الجدول.

وبذلك فإن فارق الأهداف الذي هو لصالح النيراتزوري الآن غير هام إذا تساوى الفريقين في عدد النقاط.

ماذا سيحدث؟

هنا لائحة الدوري تنص على لعب مباراة فاصلة بين إنتر ونابولي على ملعب جيوزيبي مياتزا معقل النيراتزوري، وذلك بسبب تفوق إنتر على مستوى فارق الأهداف.

ولا توجد أشواط إضافية في المباراة وإذا انتهت بالتعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة.

إنتر نابولي الدوري الإيطالي أنطونيو كونتي سيموني إنزاجي
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