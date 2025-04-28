صلاح: هذا الدوري أفضل من 2020.. وهكذا سهل سلوت مهمته

أبدى محمد صلاح نجم ليفربول سعادته بالتتويج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال صلاح في تصريحاته لقناة بي إن سبورتس: "إحساس مختلف تماما. هذا التتويج بالدوري أفضل كثيرا من السابق. فقد فزنا بالدوري على ملعبنا وبين جماهيرنا وعشنا هذه الأجواء واحتفلنا بها.

وأضاف "كانت الأمور صعبة لأننا نبدأ مرحلة جديدة مع مدرب جديد بعد 7 سنوات مع يورجن كلوب".

وأكمل "لكن أعتقد أن سلوت سهل الأمور على نفسه بكثرة الحديث معنا وإخبارنا بما يحتاجه منا ونحن نخبره بما يمكن تعديله وتسهيله من أجلنا".

وأوضح "أعتقد أن المساحة التي يتركها لنا للنقاش صنعت فارقا كبيرا في تتويج هذا العام".

وفاز ليفربول على توتنام في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي، ليحسم لقب الدوري لصالحه قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 82، بفارق 15 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد توتنام عند النقطة 37 في المركز الـ16.

وتوج ليفربول بلقب الدوري وهي أول بطولة للمدرب الهولندي أرني سلوت الذي تولى تدريب الفريق بداية الموسم الجاري خلفا للألماني يورجن كلوب.

وحصد ليفربول لقب الدوري رقم 20 في تاريخه، والأول له منذ 5 مواسم، بعد أن فاز آخر مرة بالدوري في موسم فيروس كورونا 2019-2020.

ونجح ليفربول في معادلة عدد بطولات الدوري لمانشستر يونايتد وأصبح لكل منهما 20 لقبا.

وتعد هذه هي أول مرة يحتفل فيها ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بالمسمى الجديد مع جماهيره، وذلك لأن اللقب السابق في 2020 كانت الملاعب بدون جماهير بسبب فيروس كورونا.

وكانت آخر مرة احتفل فيها فريق ليفربول مع جماهيره بلقب الدوري قبل 34 عاما، بالتحديد في عام 1990 ووقتها لم يكن تغير اسم البطولة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وعاد ليفربول كبيرا لـ إنجلترا بعدما كان يطلق هذا اللقب على مانشستر يونايتد منذ عام 2008 عندما فاز بالدوري وتعادل مع ليفربول في عدد ألقاب البطولة بـ18 لقبا وقتها.

لكن ليفربول الآن تعادل مع مانشستر يونايتد في عدد ألقاب الدوري، ويتفوق عليه في عدد الألقاب الإنجليزية والأوروبية.

على جانب آخر نجح محمد صلاح قائد منتخب مصر في حصد ثاني ألقاب الدوري الإنجليزي له مع ليفربول، كما حقق البطولة رقم 8 له بقميص الفريق الأحمر.

وسجل محمد صلاح هدفا في المباراة واحتفل بطريقة أيقونية مع جماهير ليفربول بالحصول على صورة معهم.