الصدارة من الشمال إلى الجنوب.. نابولي يستغل خسارة إنتر ويفوز على تورينو
الإثنين، 28 أبريل 2025 - 00:15
كتب : FilGoal
استغل نابولي خسارة غريمه إنتر وفاز على منافسه تورينو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.
وسجل سكوت مكتوميناي ثنائية نابولي.
وللمباراة الثالثة تواليا يفوز نابولي في الدوري وبدون أن تهتز شباكه.
وانتصر الفريق الجنوبي على إمبولي ومونزا وتورينو بالترتيب.
وافتتح مكتوميناي النتيجة في الدقيقة السابعة من صناعة فرانك زامبو أنجويسا.
وضاعف مكتوميناي الفارق في الدقيقة 41 بعد عرضية أرضية من ماتيو بوليتانو.
واستغل نابولي خسارة إنتر من غريمه روما بهدف دون رد ولذلك فتح الطريق لبارتينوبي للحصول على صدارة الدوري.
وبهذا الفوز وصل نابولي للنقطة 74 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 3 نقاط عن إنتر الوصيف.
بينما تجمد رصيد تورينو عند النقطة 43 في المركز العاشر.
video:1
الصدارة لأمراء الجنوب— ADSportsTV (@ADSportsTV) April 27, 2025
نابولي يفوز على تورينو بهدفين نظيفين ويعتلي صدارة الكالشيو منفرداً بفارق 3 نقاط عن إنتر
شاهد هدفي المباراة#نابولي_تورينو#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/BQSAohLK7Q