الصدارة من الشمال إلى الجنوب.. نابولي يستغل خسارة إنتر ويفوز على تورينو

الإثنين، 28 أبريل 2025 - 00:15

كتب : FilGoal

سكوت مكتوميناي - نابولي

استغل نابولي خسارة غريمه إنتر وفاز على منافسه تورينو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل سكوت مكتوميناي ثنائية نابولي.

وللمباراة الثالثة تواليا يفوز نابولي في الدوري وبدون أن تهتز شباكه.

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وانتصر الفريق الجنوبي على إمبولي ومونزا وتورينو بالترتيب.

وافتتح مكتوميناي النتيجة في الدقيقة السابعة من صناعة فرانك زامبو أنجويسا.

وضاعف مكتوميناي الفارق في الدقيقة 41 بعد عرضية أرضية من ماتيو بوليتانو.

واستغل نابولي خسارة إنتر من غريمه روما بهدف دون رد ولذلك فتح الطريق لبارتينوبي للحصول على صدارة الدوري.

وبهذا الفوز وصل نابولي للنقطة 74 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 3 نقاط عن إنتر الوصيف.

بينما تجمد رصيد تورينو عند النقطة 43 في المركز العاشر.

نابولي سكوت مكتوميناي الدوري الإيطالي تورينو
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