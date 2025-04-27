الأهلي يخوض مرانه الأول بقيادة عماد النحاس.. وحضور محمد يوسف

خاض فريق الأهلي مرانه الجماعي اليوم الأحد بعد حصول الفريق على راحة من مران أمس السبت.

وتولى عماد النحاس مدير الكرة والقائم بأعمال المدير الفني قيادة مران الأهلي وبمعاونة محمد شوقي المدرب العام، وذلك بعد رحيل مارسيل كولر.

وحضر المران محمد يوسف المدير الرياضي للفريق لتشجيع اللاعبين وتحفيزهم وطلب منهم بذل أقصى جهد في المرحلة المقبلة.

ويواصل الأهلي تدريباته غدا الإثنين في تمام السادسة مساء استعدادا لمواجهة بتروجت يوم الأربعاء في الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع بتروجت يوم الأربعاء المقبل 30 أبريل. ضمن الجولة 20 من الدوري المصري.

وتقام المباراة على استاد الكلية الحربية.

وتنطلق في تمام الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

بينما يحتل بتروجت المركز الثاني برصيد 25 نقطة.