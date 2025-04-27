أمم إفريقيا للشباب - منتخب مصر يفتتح مشواره بالفوز على جنوب إفريقيا

فاز منتخب مصر على منافسه جنوب إفريقيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في افتتاح دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

وسجل محمد عبد الله هدف منتخب مصر الوحيد.

وحصل عبد الله على جائزة رجل المباراة.

ولعبت المباراة على ملعب استاد القاهرة.

وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة ما بين 27 أبريل وحتى 18 مايو المقبل والمؤهلة لكأس العالم.

وتعادل منتخب زامبيا مع غريمه سيراليون بدون أهداف في مباراة الجولة بالمجموعة.

وبهذا الفوز حصل منتخب مصر على نقاط المباراة كاملة في صدارة المجموعة.

ويأتي منتخب سيراليون في الوصافة بنفس زامبيا بنقطة واحدة.

ويتواجد منتخب تنزانيا في المركز الرابع وخلفه جنوب إفريقيا بدون رصيد.

وتعاطف القائم مع منتخب الفراعنة بعد تسديدة من مفوندو فيلاكازي ارتطمت في القائم.

والمرة الثانية بعد تسديدة من لي أهشيني بعد كرة قوية تصدى لها عبد المنعم تامر وارتطمت في القائم.

وأحرز عبد الله هدفه في الدقيقة 61 بعد تسديدة أرضية.