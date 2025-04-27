مصدر من المقاولون لـ في الجول: الخطيب طلب ضم سيحا لـ الأهلي.. وجلسة منتظرة للتفاوض

الأحد، 27 أبريل 2025 - 23:12

كتب : عمرو نبيل

محمد سيحا

لا يزال الأهلي يعمل على صفقات الموسم الجديد من الآن، وهذه المرة يسعى الفريق الأحمر لتدعيم مركز حراسة المرمى.

ويسعى الأهلي لضم محمد أحمد "سيحا" حارس مرمى الفريق المعار إلى حرس الحدود في الموسم المقبل.

وقال مصدر من المقاولون لـFilGoal.com: "محمود الخطيب رئيس الأهلي تواصل مع محمد عادل المشرف على المقاولون لطلب ضم محمد سيحا حارس الفريق المعار إلى حرس الحدود".

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وأضاف "تم الاتفاق على تحديد جلسة بين الطرفين خلال الأيام المقبلة للتفاوض بشأن الحارس وحسم الأمور".

وكان محمد سيحا أحد أفراد منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد 2024 في باريس.

وظهر سيحا بمستوى جيد مع حرس الحدود في الدوري المصري هذا الموسم.

وتدرب سيحا هذا الموسم في حرس الحدود تحت قيادة محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل قبل ساعات ليتولى منصب المدير الرياضي في الأهلي.

وفي الدوري المصري لعب سيحا البالغ من العمر 23 عاما 12 مباراة هذا الموسم خرج فيها بشباك نظيفة 7 مرات.

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