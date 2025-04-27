ظهر حزينا.. قناة الأهلي تكشف كواليس ساعات كولر الأخيرة في النادي قبل رحيله

كشفت قناة الأهلي عن كواليس الساعات الأخيرة لمارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي داخل مقر النادي.

وأوضحت القناة أن كولر حضر صباح اليوم الأحد إلى مقر النادي الأهلي لجمع متعلقاته استعدادا للرحيل.

وأن كولر ظهر عليه الحزن والتأثر لرحيله عن الأهلي، وذلك أثناء جمع متعلقاته من مقر النادي.

وحرص كولر على توديع جميع العاملين والموظفين في الأهلي قبل رحيله.

وأعلن النادي الأهلي رحيل مارسيل كولر المدير الفني للفريق من منصبه.

وكان كولر تولى تدريب الأهلي قبل 3 مواسم خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

وأعلن الأهلي عن تعيين عماد النحاس في منصب المدير الفني المؤقت للفريق، والقائم بأعمال مدير الكرة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

بالإضافة إلى تعيين محمد يوسف في منصب المدير الرياضي، ومحمد شوقي في منصب المدرب العام.