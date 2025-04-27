ذا أثليتك: أنشيلوتي يرحل عن ريال مدريد نهاية الموسم ويتولى تدريب البرازيل

يستعد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد للرحيل عن ناديه بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت شبكة أخبار "ذا أثليتك" أن أنشيلوتي اتفق على مغادرة ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، على أن يتولى تدريب منتخب البرازيل.

وأن أنشيلوتي أبلغ بالفعل أفراد غرفة الملابس في ريال مدريد رغبته في مغادرة النادي.

ومن المتوقع أن يكمل أنشيلوتي الموسم مع ريال مدريد ثم ينتقل لتدريب البرازيل بداية من شهر يونيو المقبل.

مما يعني أنه لن يتولى مهمة تدريب ريال مدريد في كأس العالم للأندية.

وبذلك سيكون على ريال مدريد اختيار من سيقود الفريق في كأس العالم للأندية، إما مدرب مؤقت سواء كان سانتياجو سولاري المدير الرياضي أو مدرب آخر دائم والأقرب هو تشابي ألونسو.

ومن المقرر أن يعقد أنشيلوتي البالغ من العمر 65 عاما عدة اجتماعات من إدارة ريال مدريد في الأسبوع الجاري لحسم تفاصيل رحيله عن النادي.

يأتي ذلك بعد خسارة ريال مدريد نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة أمس السبت.

ومن المتوقع أن يكون تعاقد أنشيلوتي مع منتخب البرازيل أقل من 4 سنوات.