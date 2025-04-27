انتهت الدوري الإيطالي - نابولي (2)-(0) تورينو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نابولي ضد تورينو في الجولة 34 من الدوري الإيطالي.

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انتهت

مباراة متوازنة

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 42: جووووووووووول مكتوميناي بعد تسديدة عقب عرضية.

ق 7: جووووووووووول مكتوميناي.

بداية المباراة