انتهت الدوري الإيطالي - نابولي (2)-(0) تورينو

الأحد، 27 أبريل 2025 - 21:57

كتب : FilGoal

سكوت مكتوميناي - نابولي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نابولي ضد تورينو في الجولة 34 من الدوري الإيطالي.

لمتابعة المباراة من هنا

----------------------------

انتهت

مباراة متوازنة

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 42: جووووووووووول مكتوميناي بعد تسديدة عقب عرضية.

ق 7: جووووووووووول مكتوميناي.

بداية المباراة

نابولي تورينو
نرشح لكم
الحسم في مباراة فاصلة يتضائل.. ماذا يحتاج نابولي وإنتر للتتويج بالدوري والمباريات المتبقية صلاح: هذا الدوري أفضل من 2020.. وهكذا سهل سلوت مهمته الصدارة من الشمال إلى الجنوب.. نابولي يستغل خسارة إنتر ويفوز على تورينو ذا أثليتك: أنشيلوتي يرحل عن ريال مدريد نهاية الموسم ويتولى تدريب البرازيل بصناعة مرموش.. مانشستر سيتي يقصي نوتنجهام ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد غنى له بعد حسم الدوري.. سلوت: أشكر كلوب لهذا الشعور العظيم بمشاركة جزئية من مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع تولوز المنقوص عاد كبيرا لـ إنجلترا.. احتفال أيقوني من صلاح في ليلة تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الـ20
أخر الأخبار
الحسم في مباراة فاصلة يتضائل.. ماذا يحتاج نابولي وإنتر للتتويج بالدوري والمباريات المتبقية 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
صلاح: هذا الدوري أفضل من 2020.. وهكذا سهل سلوت مهمته 47 دقيقة | المحترفون
الصدارة من الشمال إلى الجنوب.. نابولي يستغل خسارة إنتر ويفوز على تورينو ساعة | الكرة الأوروبية
الأهلي يخوض مرانه الأول بقيادة عماد النحاس.. وحضور محمد يوسف ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا للشباب - منتخب مصر يفتتح مشواره بالفوز على جنوب إفريقيا 2 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من المقاولون لـ في الجول: الخطيب طلب ضم سيحا لـ الأهلي.. وجلسة منتظرة للتفاوض 2 ساعة | الدوري المصري
الكونفدرالية - نهضة بركان إلى النهائي مع سيمبا رغم الخسارة من قسنطينة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
ظهر حزينا.. قناة الأهلي تكشف كواليس ساعات كولر الأخيرة في النادي قبل رحيله 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحيل كولر 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 3 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 4 بعد رحيل كولر.. الأهلي يكشف موعد الإعلان عن الجهاز الفني المؤقت