انتهت الدوري الإيطالي - نابولي (2)-(0) تورينو
الأحد، 27 أبريل 2025 - 21:57
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نابولي ضد تورينو في الجولة 34 من الدوري الإيطالي.
لمتابعة المباراة من هنا
----------------------------
انتهت
مباراة متوازنة
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق 42: جووووووووووول مكتوميناي بعد تسديدة عقب عرضية.
ق 7: جووووووووووول مكتوميناي.
بداية المباراة
نرشح لكم
الحسم في مباراة فاصلة يتضائل.. ماذا يحتاج نابولي وإنتر للتتويج بالدوري والمباريات المتبقية صلاح: هذا الدوري أفضل من 2020.. وهكذا سهل سلوت مهمته الصدارة من الشمال إلى الجنوب.. نابولي يستغل خسارة إنتر ويفوز على تورينو ذا أثليتك: أنشيلوتي يرحل عن ريال مدريد نهاية الموسم ويتولى تدريب البرازيل بصناعة مرموش.. مانشستر سيتي يقصي نوتنجهام ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد غنى له بعد حسم الدوري.. سلوت: أشكر كلوب لهذا الشعور العظيم بمشاركة جزئية من مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع تولوز المنقوص عاد كبيرا لـ إنجلترا.. احتفال أيقوني من صلاح في ليلة تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الـ20