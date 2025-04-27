بصناعة مرموش.. مانشستر سيتي يقصي نوتنجهام ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد

حسم مانشستر سيتي تأهله إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على نوتنجهام فورست بهدفين دون رد في نصف النهائي.

وشارك عمر مرموش مهاجم سيتي أساسيا وحتى خروجه في الدقيقة 81 ونزول فيل فودين بدلا منه.

وتقدم ريكو لويس مبكرا في الدقيقة 2 بعد تمريرة من ماتيو كوفاسيتش.

وفي الدقيقة 51 سجل يوشكو جفارديول الهدف الثاني بعد تمريرة من عمر مرموش.

وحل تايو أوونيي وإبراهيم سانجاري بدلا من كريس وود وإليوت أندرسون في الدقيقة 70.

بينما على الجانب الآخر أتى إلكاي جوندوجان بدلا من جاك جريليش.

وخرج عمر مرموش وسافينيو ليأتي فيل فودين وجيريمي دوكو في الدقيقة 81.

بينما اتى جوتا سيلفا ورامون سوزا بدلا من نيكولاس دويمينيجيز وزاك أبوت في الدقيقة 82.

بذلك يلحق مانشستر سيتي بكريستال بالاس الذي سحق أستون فيلا 3-0 أمس السبت في نصف نهائي البطولة ذاتها.