غنى له بعد حسم الدوري.. سلوت: أشكر كلوب لهذا الشعور العظيم

في لقطة رائعة غنى أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول أهزوجه لـ يورجن كلوب مدرب الفريق السابق معبرا عن شكره له بعد حسم بطولة الدوري الإنجليزي.

توج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025 بعد منافسة قوية مع أرسنال ومانشستر سيتي ونيوكاسل.

وفاز ليفربول على توتنام في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي، ليحسم لقب الدوري لصالحه قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

وقال المدرب الهولندي لقناة ناديه: "أشعر بشعور عظيم، أريد أن أشكر جميع جماهير ليفربول ويورجن كلوب".

وأضاف "قلت للاعبين إن لا مجال خسارة المباراة ضد توتنام، المنافس صعب علينا اللقاء وتقدم في النتيجة لكن أدركنا الأمر".

وأكمل "الشكر موصول للاعبين ولكل محبي ليفربول ولطاقمي على التتويج بهذه البطولة".

وأنهى حديثه قائلا: "أي لاعب يحب أن يحتفل بتواجد الجماهير، حسم الدوري على ملعب أنفيلد يعد إنجازا كبيرا".

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Touch of class.



Arne Slot repays Jurgen Klopp's welcome chant, starting a rendition of his own!#beINPL #LFC pic.twitter.com/UMiREUqud9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) April 27, 2025

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 82، بفارق 15 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد توتنام عند النقطة 37 في المركز الـ16.

وتوج ليفربول بلقب الدوري وهي أول بطولة للمدرب الهولندي أرني سلوت الذي تولى تدريب الفريق بداية الموسم الجاري خلفا للألماني يورجن كلوب.

وحصد ليفربول لقب الدوري رقم 20 في تاريخه، والأول له منذ 5 مواسم، بعد أن فاز آخر مرة بالدوري في موسم فيروس كورونا 2019-2020.

ونجح ليفربول في معادلة عدد بطولات الدوري لمانشستر يونايتد وأصبح لكل منهما 20 لقبا.

وتعد هذه هي أول مرة يحتفل فيها ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بالمسمى الجديد مع جماهيره، وذلك لأن اللقب السابق في 2020 كانت الملاعب بدون جماهير بسبب فيروس كورونا.

وكانت آخر مرة احتفل فيها فريق ليفربول مع جماهيره بلقب الدوري قبل 34 عاما، بالتحديد في عام 1990 ووقتها لم يكن تغير اسم البطولة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وعاد ليفربول كبيرا لـ إنجلترا بعدما كان يطلق هذا اللقب على مانشستر يونايتد منذ عام 2008 عندما فاز بالدوري وتعادل مع ليفربول في عدد ألقاب البطولة بـ18 لقبا وقتها.

لكن ليفربول الآن تعادل مع مانشستر يونايتد في عدد ألقاب الدوري، ويتفوق عليه في عدد الألقاب الإنجليزية والأوروبية.

على جانب آخر نجح محمد صلاح قائد منتخب مصر في حصد ثاني ألقاب الدوري الإنجليزي له مع ليفربول، كما حقق البطولة رقم 8 له بقميص الفريق الأحمر.

وسجل محمد صلاح هدفا في المباراة واحتفل بطريقة أيقونية مع جماهير ليفربول بالحصول على صورة معهم.