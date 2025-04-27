بمشاركة جزئية من مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع تولوز المنقوص

تعادل نانت مع منافسه تولوز بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وشارك الدولي المصري مصطفى محمد في الشوط الثاني من المباراة.

ولعب تولوز منذ الدقيقة 38 بـ10 لاعبين بعد طرد نواه إدجوما بشكل مباشر.

وتعتبر هذه المباراة هي الثالثة تواليا لنانت لم يحقق فيها الفوز.

ودخل مصطفى محمد في الدقيقة 46 بدلا من دوجلاس أوجوستو.

بهذا التعادل وصل نانت للنقطة 32 في المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

وارتفع رصيد تولوز للنقطة 35 في المركز الـ12.