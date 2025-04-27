بمشاركة جزئية من مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع تولوز المنقوص
الأحد، 27 أبريل 2025 - 21:07
كتب : FilGoal
تعادل نانت مع منافسه تولوز بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.
وشارك الدولي المصري مصطفى محمد في الشوط الثاني من المباراة.
ولعب تولوز منذ الدقيقة 38 بـ10 لاعبين بعد طرد نواه إدجوما بشكل مباشر.
وتعتبر هذه المباراة هي الثالثة تواليا لنانت لم يحقق فيها الفوز.
ودخل مصطفى محمد في الدقيقة 46 بدلا من دوجلاس أوجوستو.
بهذا التعادل وصل نانت للنقطة 32 في المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.
وارتفع رصيد تولوز للنقطة 35 في المركز الـ12.
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