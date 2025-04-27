مباشر أمم إفريقيا للشباب - مصر (0)-(0) جنوب إفريقيا.. بداية الشوط الثاني
الأحد، 27 أبريل 2025 - 20:59
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر ضد جنوب إفريقيا في الجولة الأولى من دور المجموعات بأمم إفريقيا للشباب.
لمتابعة المباراة من هنا
---------------------------------------
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 9: مفوندو فيلاكازي يسدد كرة بعيدة المدى وترتطم في القائم.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
تشكيل مصر - زعلوك يقود الهجوم وخضر احتياطيا ضد جنوب إفريقيا في أمم إفريقيا للشباب مجموعة مصر - زامبيا تتعادل مع سيراليون في افتتاح أمم إفريقيا للشباب خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه مؤتمر بيسيرو: طلبت الرحيل؟ أعرف مصر جيدا.. وهذا سبب المعسكر المبكر خبر في الجول - اتصالات ودية مع الزمالك لعرض فكرة إقامة نهائي الكأس خارج مصر محمد الشناوي يودع كولر بعد رحيله عن الأهلي الأهلي يعين النحاس مديرا فنيا مؤقتا مصدر من سموحة لـ في الجول: قمصان يدخل دائرة المرشحين لقيادة الفريق