مباشر أمم إفريقيا للشباب - مصر (0)-(0) جنوب إفريقيا.. بداية الشوط الثاني

الأحد، 27 أبريل 2025 - 20:59

كتب : FilGoal

محمد عبد الله - مصر - جنوب إفريقيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر ضد جنوب إفريقيا في الجولة الأولى من دور المجموعات بأمم إفريقيا للشباب.

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بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 9: مفوندو فيلاكازي يسدد كرة بعيدة المدى وترتطم في القائم.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مصر جنوب إفريقيا أمم إفريقيا للشباب
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