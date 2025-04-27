مباشر أمم إفريقيا للشباب - مصر (0)-(0) جنوب إفريقيا.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر ضد جنوب إفريقيا في الجولة الأولى من دور المجموعات بأمم إفريقيا للشباب.

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بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 9: مفوندو فيلاكازي يسدد كرة بعيدة المدى وترتطم في القائم.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل