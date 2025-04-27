مجموعة مصر - زامبيا تتعادل مع سيراليون في افتتاح أمم إفريقيا للشباب
الأحد، 27 أبريل 2025 - 20:20
كتب : FilGoal
تعادل منتخب زامبيا مع منافسه سيراليون بدون أهداف في افتتاح دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.
وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة ما بين 27 أبريل وحتى 18 مايو المقبل والمؤهلة لكأس العالم.
ويعتبر التعادل لصالح الفراعنة حال الفوز على جنوب إفريقيا لتصدر المجموعة دون ملاحق.
ويواجه منتخب مصر غريمه جنوب إفريقيا الليلة في الجولة الأولى.
وتقام مباراة منتخب مصر الأولى على استاد القاهرة، فيما تلعب باقي مبارياتها على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
البطولة تقام على ملاعب الدفاع الجوي وهيئة قناة السويس واستاد السويس، بينما تقام المباراة الافتتاحية فقط على استاد القاهرة.
وبهذا التعادل حصل منتخب زامبيا وسيراليون على نقطة واحدة فقط.
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