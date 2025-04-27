مؤتمر بيسيرو: طلبت الرحيل؟ أعرف مصر جيدا.. وهذا سبب المعسكر المبكر

كشف جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك عن سبب إقامة معسكر مبكر قبل مواجهة المصري يوم الخميس المقبل في الدوري.

وقال بيسيرو في المؤتمر الصحفي: "إنها مباراة هامة لنا ضد فريق قوي. نريد القتال على الدوري ولذلك يجب أن نقدم أفضل ما لدينا".

وأضاف "لدينا 3 أو 4 أيام للاستعداد للمباراة، ونريد من كل لاعب أن يؤدي بشكل جيد فرديا".

وتابع "واثقين من قدرتنا على تحقيق الفوز والروح جيدة والفريق سيكون جاهزا للقتال على الفوز ومحاولة إنهاء الدوري بأفضل شكل ممكن".

وأوضح "منحنا اللاعبين 4 أيام إجازة قبلها والراحة كانت مطلوبة لبقية الموسم، ليس بدنيا فقط بل ذهنيا أيضا. منذ أن توليت المسؤولية نلعب مباراة كل 3 أو 4 أيام. الآن أحتاج لتجمع اللاعبين معا فهذا المعسكر ليس لهذه المباراة فقط بل لبقية مباريات الموسم".

وأكمل "هناك نقاط أريد التركيز عليها مع اللاعبين وهذا هو الوقت الوحيد الذي أتيح لي بتدريبات متتالية دون مباريات منذ قدومي، ولهذا أريد استغلاله. لم نتدرب على طريقة اللعب بما يكفي وبالتالي لم نتقنها".

وواصل "كنت أريد رؤية كل اللاعبين ومنحهم الفرصة حتى أعرفهم أكثر، وكان لدينا عدة بطولات في نفس الوقت مثل كأس الرابطة وهذا ما جعلني أنجح في ذلك.

الآن في مراحل حسم الموسم أردت تقليص الخيارات".

وأضاف "القائمة الحالية يمكنها أن تتغير والجهاز الفني يتابع المجموعة الثانية التي تتدرب بعيدا عن المجموعة الأولى. أحضرت لاعبين من المجموعة الثانية في الودية الأخيرة أمام بهتيم، ويمكن لذلك أن يحدث في أي وقت. إن لم يقدم أحد لاعبي المجموعة الأولى أفضل ما لديه فسيتم استبداله على الفور".

وعن شائعة طلبه للرحيل قال: "أنا أعرف مصر. أتحدث هنا فقط ولا أتحدث مع الإعلام أبدًا خارج المؤتمر الصحفي. حين يتصل بي الإعلاميين لا أتحدث معهم. إنها شائعات مثل ما حدث مع زيزو من قبل وأنا أعرف أن هذا أمر متكرر. لا تصدقوا إلا ما أقوله هنا".

وحقق فريق الزمالك فوزا عريضا على نظيره بهتيم بنتيجة 12-1، في المباراة الودية التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.